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19 февраля • обновлено в 12:26
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"Что это за лечение за 5 млн долл.?" Зеленского удивила просьба плачущего отца больного ребенка

8.8т
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Отец тяжело больного ребенка, которому требуется дорогостоящее лечение за границей, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь собрать нужну сумму.

Это произошло во время посещения главой государства Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения. Зеленский отправился туда 19 февраля вместе с министром здравоохрения Зоряной Скалецкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Владимир Зеленский в Борисполе

Владимир Зеленский в Борисполе

Скриншот с видео

Как раз в момент, когда чиновники проходили во дворе больницы, к ним подошел мужчина и со слезами на глазах сказал: "Мне нужно 5 млн долл., чтобы вылечить сына!".

Зеленский выслушал отца больного ребенка и затем спросил: "Что это за лечение такое за 5 млн долл.?". Мужчина пояснил, что речь идет о экспериментальной программе в Израиле.

В конце концов Зеленский записал его данные и пообещал разобраться с ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный из плена "ДНР" украинец Василий Савин назвал президента Украины Владимира Зеленского "Батько" и объяснил это тем, что тот является гетьманом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Борисполь
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