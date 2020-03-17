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17 марта • обновлено в 12:30
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Чому парламент вперше "послав" Зеленського

9.4т
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16 березня 2020 року о 17:33 Зеленський поставив ультиматум Верховній Раді: "Зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима...Парламент...має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи... В такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України".

17 березня 2020 року о 9:15 Верховна Рада голосами 359 депутатів із всіх фракцій і депутатських груп змінила план роботи і перенесла свою діяльність із пленарного режиму на роботу в комітетах і фракціях до 3 квітня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Отож, на час карантину, всупереч вимозі Зеленського, парламент теж пішов на парламентський карантин і не буде в складі 422 депутатів розглядати і ухвалювати в закритому режимі так звані земельну, трудову реформи!

Переконаний, що головна причина того, що Парламент вперше прямо і публічно послав Президента в рамки його повноважень, полягає в нахабстві і цинізмі керівної трійки - Зеленський-Єрмак-Шефір, які вже давно "не вважають за людей" депутатів "Слуги народу".

Сподіваюся, що це перша, а не остання спроба депутатів захистити свої повноваження і статус ВР.

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Николай Томенко Николай Томенко
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Владимир Зеленский
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
тут як за класичною схемою зє поталанило, а могли ж і натовкти
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