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Член команды Порошенко настаивает на завершении евроинтеграции рынка газа и электроэнергии

6.6тЧитать материал на украинском

Одна из стратегических задач государства – это евроинтеграция энергетического комплекса. В этом убеждена заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции, волонтер Наталья Бойко.

Она присоединилась к "Европейской солидарности" и будет баллотироваться на следующих парламентских выборах в команде Петра Порошенко, сообщается на сайте партии.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Для меня очевидно, что мы должны продолжать евроинтеграцию энергетического комплекса страны. Прежде всего речь идет о завершении двух рыночных реформ (рынка газа и электроэнергии. – Ред.) в соответствии с теми временными рамками, которые были поставлены, и в соответствии со взятыми нами обязательствами. Это укрепление энергетической независимости, курс на дальнейшую интеграцию наших рынков на рынки ЕС", – заявила она в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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"Благодаря Петру Порошенко мы получили жесткую позицию в переговорах с "Газпромом", и я думаю, что эта политика должна продолжаться. Нам нельзя идти на уступки Путину, играть в какие-то договоренности, ведь мы четко знаем, сколько на самом деле стоит скидка на российский газ", – напомнила Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда "Европейской солидарности" определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду. Задача первая – освободить от русской оккупации аннексированный Крым и захваченные территории Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Реформа рынка электроэнергии" на OBOZREVATEL.

Тема
Реформа рынка электроэнергии
Персоны
Петр ПорошенкоНаталья Бойко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Маразм это, а не евроинтеграция. Цены на энергоносители будут европейские, а зарплаты останутся африканские. Квоты на сельхозпродукцию продиктуют из Брюсселя, а за дотациями, без которых сельское хозяйство Украины с этими квотами загнётся, отправят к Гройсману. Или к Пушкину, что в данном случае равнозначно, поскольку ни тот, ни другой не даст нихера. Пенсионный возраст поднимут до уровня Германии, а размер пенсий сохранят на уровне Конго периода колонизации. Я понимаю, что политики, особенно украинские, с голоду не помрут, а потому думают прежде всего о своих политических амбициях, но… О ЛЮДЯХ ПРОСТЫХ КТО ПОДУМАЕТ? Навязать европейские обязанности, не наделив при этом европейскими же правами - это изощрённый садизм. Верю, что большинство украинского народа не является мазохистами, и потому не будут долго терпеть подобных издевательств. И не надо меня зачислять в агенты Кремля! Мне похер и Кремль, и Путин, и Россия, и Европа с Америкой. Мне украинцев жалко.
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