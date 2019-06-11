Член команды Порошенко настаивает на завершении евроинтеграции рынка газа и электроэнергии

Одна из стратегических задач государства – это евроинтеграция энергетического комплекса. В этом убеждена заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции, волонтер Наталья Бойко.

Она присоединилась к "Европейской солидарности" и будет баллотироваться на следующих парламентских выборах в команде Петра Порошенко, сообщается на сайте партии.

Петр Порошенко Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Для меня очевидно, что мы должны продолжать евроинтеграцию энергетического комплекса страны. Прежде всего речь идет о завершении двух рыночных реформ (рынка газа и электроэнергии. – Ред.) в соответствии с теми временными рамками, которые были поставлены, и в соответствии со взятыми нами обязательствами. Это укрепление энергетической независимости, курс на дальнейшую интеграцию наших рынков на рынки ЕС", – заявила она в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Благодаря Петру Порошенко мы получили жесткую позицию в переговорах с "Газпромом", и я думаю, что эта политика должна продолжаться. Нам нельзя идти на уступки Путину, играть в какие-то договоренности, ведь мы четко знаем, сколько на самом деле стоит скидка на российский газ", – напомнила Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда "Европейской солидарности" определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду. Задача первая – освободить от русской оккупации аннексированный Крым и захваченные территории Донбасса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!