МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Член длиннее станет?'' Монтян разразилась новым бредом о Томосе и Варфоломее

8.8тЧитать материал на украинском

Получение Православной церковью Украины Томоса ничего хорошего для украинского государства не принесет. США якобы специально устроили этот скандал с помощью патриарха Варфоломея.

Такое агрессивное заявление сделала скандально известная украинская адвокат и блогер Татьяна Монтян во время видеоконференции на YouTube с украинским политологом Александром Семченко.

"Ты что думаешь, от этого у кого-то член длиннее станет, или трубы сами отремонтируются? Или экономика вверх попрет? Что от этого изменится, кроме того, что Варфоломеюшка хапанул кучу бабла? Пинд*сы просто дали ему больше, чем Кирилл. Бывает, что поделать", – высказалась она.

Новости
''Хуже опарыша'': Монтян разнесли за циничный пост о Сенцове

Татьяна Монтян

Татьяна Монтян

Аиф-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Монтян, которая активно поддерживает российских оккупантов, публично призвала убивать украинцев с яркой патриотической позицией.

Персоны
Патриарх ВарфоломейТатьяна Монтян
Место
Украина
Тег
Томос
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
129
22
Смешно
13
Интересно
16
Печально
38
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Такида Моня
Такида Моня
у нее на фэйсе напалмом горит- олигофреничка атакует!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Обоз,досить писати про новини з божевільні.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Молодец баба...Огонь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги