''Член длиннее станет?'' Монтян разразилась новым бредом о Томосе и Варфоломее

Получение Православной церковью Украины Томоса ничего хорошего для украинского государства не принесет. США якобы специально устроили этот скандал с помощью патриарха Варфоломея.

Такое агрессивное заявление сделала скандально известная украинская адвокат и блогер Татьяна Монтян во время видеоконференции на YouTube с украинским политологом Александром Семченко.

"Ты что думаешь, от этого у кого-то член длиннее станет, или трубы сами отремонтируются? Или экономика вверх попрет? Что от этого изменится, кроме того, что Варфоломеюшка хапанул кучу бабла? Пинд*сы просто дали ему больше, чем Кирилл. Бывает, что поделать", – высказалась она.

Татьяна Монтян Аиф-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Монтян, которая активно поддерживает российских оккупантов, публично призвала убивать украинцев с яркой патриотической позицией.