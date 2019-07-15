"Чистка" кандидатов "Слуги народа": суд принял важное решение

Исполнительному директору Независимой ассоциации банков Украины Елене Коробковой отказали в восстановлении в качестве кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа".
Такое решение коллегия судей Шестого апелляционного административного суда вынесла 14 июля, передает LIGA.net.
В иске Коробкова просила суд отменить постановление Центризбиркома от 10 июля об отмене ее регистрации кандидатом в нардепы от президентской партии.
Отметим, что данное решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде.
Елена Коробкова
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" провела третий этап предвыборного съезда для исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Позже Коробкова заявила, что ее исключили из списка политической партии незаконно. Экс-кандидат утверждала, что ей угрожали.
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