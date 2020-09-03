Ми всі розуміємо, що реальну владу в країні реалізує не Зеленський, а Єрмак.

Поки Зеленський відкриває садочки, чергові два метри дороги, або пританцьовує на державному корпоративі, Єрмак спілкується про долю Донбасу з уповноваженим по Україні в Кремлі Козаком, літає до Мінська, веде перемовини з міністром оборони Німеччини в Берліні, тобто реалізує функції президента і Кабміну одночасно.

Єрмак нарощує свої важелі управління, розтавляючи людей на місцях, а у цей час президент Зеленський все частіше скиглить про втому від посади.

До речі, всі забули про подорож до Оману – і я вже не здивуюсь, якщо Зеленський дійсно там відпочивав, поки Єрмак зустрічався з росіянами.

Тож не виключаю, що одного дня у недалекому майбутньому ми почуємо від Зеленського сакраментальне - "Я устал, Я ухожу".

А от чи захоче піти Єрмак?

Гадаю, ані Єрмак, ані його куратори з РФ аж ніяк не захочуть втрачати все напрацьоване.

Але в разі такого розвитку подій повноваження президента буде виконувати спікер парламенту Разумков, який теж мітить на найвищу посаду в країні.

Можливо, тому ми все частіше чуємо про необхідність внесення змін до нашої конституції, особливо від наших "друзів" росіян.

Росіяни хочуть проштовхнути і зміни до конституції, референдум по виборах на окупованих територіях...

А Єрмак спить і бачить, як стати президентом, або в. о.

Та будь-які спроби внести антиукраїнські зміни до Конституції, що несуть загрозу національній безпеці та інтересам, призведуть до революції.

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