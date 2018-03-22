Червоненко обвинил ВСУ в разжигании войны на Донбассе

Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко считает, что война на Донбассе продолжается из-за того, что со стороны Украины происходят провокации.

По его словам, завершение войны не выгодно для украинского правительства. Громкое заявление Червоненко сделал в эфире телеканала ZIK.

"Провокации идут с нашей стороны, потому что, как только там остановится война, все добробаты спросят с власти", - сказал Червоненко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Червоненко заявил, что Украина пробила дно.