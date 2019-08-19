Любит Януковича и против "бандеровцев": чем "прославился" скандальный Бужанский

Одиозный будущий нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский оказался в эпицентре медиаскандала из-за оскорбления журналистки Ольги Духнич, которую он обозвал "тупой овцой". Причиной недовольства скандального экс-блогера стала констатация ею факта того, что он имеет ярко выраженную пророссийскую позицию.

Непозволительное поведение будущего парламентария вызвало бурю возмущения среди украинцев и даже вынудило прокомментировать скандал партию "Слуга народа". Однако этот случай далеко не первое доказательство хамского и украинофобского поведения Бужанского. OBOZREVATEL предлагает вспомнить своим читателям самые громкие скандалы с его участием.

Скучал за Януковичем и назвал Майдан "убийцей" Украины

Бужанский не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины". Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов. Беглого президента Виктора Януковича блогер называл законно избранным и заявлял, что при нем украинцам жилось лучше. Все это подтверждают скриншоты, сделанные на его страницах в соцсетях.

Обозвал борцов за волю Украины "фашистами" и опозорился незнанием истории

Не менее вопиющий инцидент с Бужанским – это его едкий спич по поводу участия военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат Первой украинской Дивизии "Галичина".

Кроме того, скандальный будущий нардеп безосновательно заявил, что Нюрнбергский трибунал якобы осудил действия "Галичины", приравняв их к СС.

Макс Бужанский "РБК-Украина"

Истерика из-за Дня памяти и примирения

Бужанский отличился еще и тем, что заявил о непонимании сути этого дня, а всех, кто проголосует за отмену празднования 9 Мая, назовет "дебилами". Также он едко высказался о символе Дня примирения – красном маке, который, по его мнению, "выглядит нелепо". При этом будущий нардеп считает, что "георгиевскую" ленточку можно носить тем, кто хочет.

Призвал спасти Россию от украинских "неадекватов"

Бужанский разгромил предложение своего коллеги по партии о переименовании России в Московию. Он назвал эту идею бредовой.

"Давайте назовем Московией, а дальше что? Такими заявлениями мы продемонстрируем неадекватность. Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", – вскипел Бужанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская журналистка и блогер Елена Монова жестко раскритиковала представителей команды "Слуга народа", в частности Максима Бужанского, который неожиданно для жителей Днепра решил пойти в политику.

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