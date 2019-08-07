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Не "слуга народа": выяснилось, кто может стать вице-спикером Рады

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Одна из основных кандидатур на должность вице-спикера Верховной Рады — кандидат от партии "Голос" Юлия Клименко.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Так, именно ее кандидатура может быть поддержана на возможном голосовании при распределении мест в президии нового парламента.

Такой шаг может быть сделан фракцией "Слуга народа" для того, чтобы склонить на свою сторону "Голос" Святослава Вакарчука. Стоит отметить, вероятный спикер парламента, а ныне глава партии СН Дмитрий Разумков уже намекнул, что должность вице-спикера отойдет одной из оппозиционных политических сил.

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Юлия Клименко

Юлия Клименко

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определились, кто и на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", – сказал он.

Разумков пояснил, что в случае если все четыре оппозиционные фракции выдвинут своих претендентов, не исключено, что по этим кандидатурам состоится голосование.

В Верховной Раде 8-го созыва должность вице-спикера занимала нардеп от "Самопомочі" Оксана Сироед.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Первое заседание нового парламента состоится 3 сентября 2019 года.

  • Основным кандидатом на должность спикера парламента является Дмитрий Разумков, а на должность первого вице-спикера, нынешний представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
ахаха) это то самое "новое" лицо из партии голос? замминистра 15-16 годов. )
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