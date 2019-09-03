Чей Львов? Скандалу с картой Украины в Польше дали объяснение

В Польше в преддверии парламентских и президентских выборов усилились спекуляции на теме Украины.

Об этом рассказал в эфире ObozTV журналист Александр Войт, комментируя запуск в Польше поезда, на котором изображена карта с якобы "польскими" городами Львовом, Луцком и Ривне.

Журналист отметил, что скандальная карта не случайно изображена на поезде Жешув-Перемышль, которым пользуются украинцы, чтобы добираться от границы вглубь Польши.

"Я понимаю логику. Поляки могут сказать – у нас 80-я годовщина начала Второй мировой войны, мы показали предвоенную Польшу. Но для украинцев можно было пустить поезд, где было бы изображено польское Вильно (Вильнюс), или западная Беларусь, а в Вильнюс отправить поезд с польским Львовом и Ривне. Это было бы неприятно, но мы бы хотя бы об этом не знали", – подчеркнул он.

Войт напомнил, что скандал с поездом совпал с визитом в Польшу президента Украины Владимира Зеленского.

"Таким образом, 1 сентября, когда идет разговор об историческом взаимопонимании, идет этот поезд, и там едут украинцы", – отметил он.

"По моему мнению, путь взаимопонимания, о котором сказал Зеленский, это элемент предвыборной борьбы в Польше. Через два месяца в Польше состоятся парламентские выборы, на следующий год президентские, потому понимания, которое бы удовлетворило обе стороны, я не ожидаю. Вместо этого я ожидаю, что на украинцев и новую украинскую власть будут давить", – считает журналист.

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facebook.com/komsaga

facebook.com/komsaga

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения, "чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее".

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