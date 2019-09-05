Быстрый мир на Донбассе: Зеленского предупредили о ловушке Путина

Достижение "быстрого мира" на Донбассе – иллюзия. Эта идея была вброшена в украинское информационное пространство Кремлем.

Такое заявление OBOZREVATEL сделал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"У меня складывается впечатление, что нынешняя верховная команда пребывает в некой иллюзии относительно достижения "быстрого мира". Такое впечатление, что этого мира они не против достичь и путем потери определенных национальных интересов. Подобные иллюзии есть и у президента, и у других чиновников высшего звена, в том числе в СНБО и в Верховной Раде", – заметил он.

В этом контексте генерал подчеркнул: "Россия тупо стоит на своих позициях – выполнение Минских договоренностей только на условиях Кремля. Она хочет склонить украинскую сторону к прямым контактам с террористическими "Л/ДНР", хочет доказать, что не является стороной конфликта, а посредником, и что это не война, а гражданский конфликт внутри страны".

Богдан напомнил о том, что, несмотря на согласованное "хлебное" перемирие, "никакого перемирия нет, каждый день на фронте гибнут наши сыновья и дочери". Одновременно "шаги украинской стороны по разведению войск возле Станицы Луганской никак не влияют на позицию Кремля, Путина и террористических боевиков".

Боец ВСУ, иллюстрация Instagram uaf_general_staff

А "последнее совещание политических советников в Берлине не дало ощутимых результатов. По крайней мере, мы не услышали оптимистических публичных заявлений", – констатировал генерал.

Исходя из этого, он заявил: "Украина должна мобилизовать международную общественность, привлечь к процессу американцев и англичан и четко стоять на позиции: сначала вопросы безопасности – выведение российских войск, разоружение террористических бандформирований, установление украинского контроля над границей, – а потом реализация политических моментов этих договоренностей. Тогда мы можем быть уверены, что национальные интересы Украины не пострадают".

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил: "Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 – это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма. При подвижках по урегулированию ситуации на Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией".

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