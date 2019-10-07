"Будут последствия": в "Слуге народа" сделали заявление об отказе от "формулы Штайнмайера"

Украина не сможет отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу без последствий.

Такое мнение высказал глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина". Он считает, что подписанный представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой документ несет для страны политические обязательства.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", – отметил Яременко.

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер РФ Владимир Путин и депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко

Он подчеркнул, что письмо Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартину Сайдику не является обязывающим, но показывает позицию.

"Если мы – уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя, с моей точки зрения, и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", – добавил нардеп.

В преамбуле так называемой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. Яременко заявил, что формулировка в законе должна отображать суть "формулы Штайнмайера", но в то же время она может не являться дословной.

"Отдельные слова можно править, суть – нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России заявили, что украинская делегация якобыподписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле Штайнмайера".

Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Независимости в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.

Украина не подписывала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины страны в ТКГ Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.

В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Кучма на заседании в Минске 1 октября.

В украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

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