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7 октября • обновлено в 11:08
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"Будут последствия": в "Слуге народа" сделали заявление об отказе от "формулы Штайнмайера"

3.7т Читать материал на украинском

Украина не сможет отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу без последствий.

Такое мнение высказал глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина". Он считает, что подписанный представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой документ несет для страны политические обязательства.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", – отметил Яременко.

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер РФ Владимир Путин и депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко

Президент Украины Владимир Зеленский, лидер РФ Владимир Путин и депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко

Он подчеркнул, что письмо Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартину Сайдику не является обязывающим, но показывает позицию.

"Если мы – уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя, с моей точки зрения, и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", – добавил нардеп.

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В преамбуле так называемой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. Яременко заявил, что формулировка в законе должна отображать суть "формулы Штайнмайера", но в то же время она может не являться дословной.

"Отдельные слова можно править, суть – нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Партия Слуга народа
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Он прав...вам остается теперь ...утираться
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада..." выполните как миленькие - а нет так расчленение этой недостраны - вы всех уже достали своей необязательностью и брехливостью!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
«Мой разговор с Кравчуком. Сидим в ресторане в Киеве, лет 15 назад, и я говорю: «Леонид Макарович, что у вас происходит? У вас вечером политики договариваются, а утром «кидают» друг друга и отказываются от договоренностей, утром договариваются – днем «кидают», днем договариваются – до вечера не доходит » Он сказал: «Наш народ – крестьянский народ, а крестьянин на Украине не привык никому доверять. Он договаривается вечером и думает, что сосед его «кинет», и старается «кинуть» его раньше».
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руденко евгений
руденко евгений
ПНХ ПТН, нет, это вы открываете глаза наивным и 73 уже их открыли, и это вы являетесь могильщиками свободной Украины. Не было бы Зеленского, был бы кто-то другой. На лозунге ПНХ ПТН всю жизнь не проедешь. Кроме разрушения нужно и строительство. Для этого вам не хватает мозгов.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Обломов Гоша, по твоей логике на второй день после выборов должен был быть майдан против клоуна от 73. У нас не кидалы, у нас наивных много. Но сраша медленно но стабильно открывает глаза этим наивным. Да и Чмоника тоже надеюсь урок преподаст зебилам.
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