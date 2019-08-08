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"Буду защищать!" Зеленский встретился с Варфоломеем

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Президент Украине Владимир Зеленский в рамках официального визита в Турцию встретился в четверг, 8 августа, в Стамбуле со Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владыка в очередной раз подтвердил приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Зеленский в ответ выразил свою благодарность за поддержку.

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Зеленский встретился с Варфоломеем

Зеленский встретился с Варфоломеем

Укринформ

Зеленский встретился с Варфоломеем

Зеленский встретился с Варфоломеем

Пресс-служба президента Украины

"Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – заявил Зеленский.

Отметим, в планах президента Украины также посетить храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

При этом, по данным BBC News Україна, встреча Зеленского с Варфоломеем прошла не совсем гладко.

Планировалось, что по ее результатам будет подписано совместное заявление, которое готовили на Фанаре вместе с Министерством иностранных дел, однако в последний момент в команде Зеленского отказались поставить свою подпись.

Отмечается, что заявление касалось преимущественно экологической тематики, но причины отказа Офиса президента от подписания неизвестны. По данным источников издания, провокационных формулировок на политические темы в документе не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибыл в Анкару 7 августа на 2 дня.

Президент провел встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой лидеры обсудили сотрудничество двух стран, а также российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

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Персоны
Владимир Зеленский Патриарх Варфоломей Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Теги
церковь Православная церковь Украины
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ущипните меня, чтобы я понял, снится мне это, или я на самом деле сейчас прочитал про встречу Владимира Зеленского с Варфоломеем Стамбульским… Если это не сон, то как же тогда быть с обещаниями Зе, не вмешиваться в дела церкви, которые он давал буквально несколько дней назад? Выходит, он соврал? Или встречался с духовным владыкой Вселенной и её окресностей как частное лицо с частным лицом? Ну там, о погоде поговорить, о "95-м квартале", о женщинах, о детях? Ничего не понимаю, короче. :)
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