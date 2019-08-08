"Буду защищать!" Зеленский встретился с Варфоломеем

Президент Украине Владимир Зеленский в рамках официального визита в Турцию встретился в четверг, 8 августа, в Стамбуле со Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владыка в очередной раз подтвердил приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Зеленский в ответ выразил свою благодарность за поддержку.

Зеленский встретился с Варфоломеем Укринформ

Зеленский встретился с Варфоломеем Пресс-служба президента Украины

"Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – заявил Зеленский.

Отметим, в планах президента Украины также посетить храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

При этом, по данным BBC News Україна, встреча Зеленского с Варфоломеем прошла не совсем гладко.

Планировалось, что по ее результатам будет подписано совместное заявление, которое готовили на Фанаре вместе с Министерством иностранных дел, однако в последний момент в команде Зеленского отказались поставить свою подпись.

Отмечается, что заявление касалось преимущественно экологической тематики, но причины отказа Офиса президента от подписания неизвестны. По данным источников издания, провокационных формулировок на политические темы в документе не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прибыл в Анкару 7 августа на 2 дня.

Президент провел встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой лидеры обсудили сотрудничество двух стран, а также российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!