"Буду стоять до конца": Арахамия прояснил скандал со Стефанчуком и квартирой тещи

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (партия "Слуга народа"), которого обвинили в том, что он за государственный счет снимал квартиру у собственной тещи, решил вернуть все потраченные на аренду жилья деньги обратно.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга 21 ноября, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Господин Стефанчук – очень культурный, интеллигентный человек. Вот он человек, за которого я буду биться до последнего. Он, кстати, чтобы вам было понятно, все делал законно, там личная есть история. Но он написал заявление на имя главы Верховной Рады заявление с просьбой разрешить ему вернуть обратно все средства (которые были выделены на аренду жилья – Ред.)", – сказал он.

Напомним, Арахамия также прокомментировал скандал вокруг судимости его коллеги Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты узнали, что Стефанчук арендует в Киеве квартиру у своей тещи. При этом народный депутат получает из бюджета компенсацию за жилье.

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