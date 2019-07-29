Глава Рады и вице-спикер: в "Слуге народа" назвали имена

Спикером Верховной Рады 9-го созыва будет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. Об этом OBOZREVATEL заявил будущий народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале за него будет минимум 250 рук "за", – заявил Арахамия.

При этом, по словам 4-го номера в списке "Слуги", Руслан Стефанчук, вероятно, займет место вице-спикера парламента, а не главы фракции, о чем писали СМИ ранее. "Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", – уверен Арахамия.

Дмитрий Разумков

Также политик подтвердил, что сейчас на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде "Слуги народа" хотят видеть премьер-министром Украины экономиста-технократа. При этом там допускают, кандидатура будущего премьера может понравиться отнюдь не всем.

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