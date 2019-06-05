Будет искать замену? Между Коломойским и Зеленским вспыхнул конфликт – СМИ

Олигарх Игорь Коломойский теряет влияние на президента Украины Владимира Зеленского, который постепенно отграничивает себя и свое окружение от людей бизнесмена.

Такое заявление сделали журналисты LIGA.net, ссылаясь на данные нескольких источников. В статье предполагается, что олигарх попробует "создать противовес президенту", чтобы защищать свои интересы.

В материале обращается внимание на то, что партия Зеленского "Слуга народа" не хочет предоставлять места в списке на парламентские выборы для людей Коломойского.

Так, представитель предвыборного штаба политсилы сказал, что никаких договоренностей с бизнесменом касательно списка в Раду "нет и быть не может".

"Мы поставили себе цель, чтобы в наших списках было минимум действующих нардепов и политиков. Мы хотим молодых, но уже опытных и успешных людей", – заявили в штабе "Слуги народа".

Также представитель партии указал на скандальную статью издания theБабель, соинвестором которого является Коломойский, о членах и "донорах" политсилы.

"На theБабель вышел материал о том, что нас финансирует бизнес-партнер Саши Януковича (сына беглого президента Виктора Януковича. – Ред.) и социолог [Сергея] Арбузова (бывший первый вице-премьер и глава Национального банка Украины. – Ред.). Мне кажется, это отчетливо иллюстрирует "влияние" Коломойского на нас", – пояснил собеседник.

Помимо этого, источники в парламенте утверждают, что глава Администрации президента, адвокат Коломойского Андрей Богдан "откололся" от своего "крупного клиента".

"Богдан включил карьериста и думает, в первую очередь, о себе. Он как юрист будет играть в свою игру. У Коломойского Богдана уже считают чуть ли не предателем", – сказал журналистам один из нардепов, знакомый с юристом.

Также, как отметили журналисты, последние заявления самого Зеленского свидетельствуют о том, что он не разделяет планов Коломойского.

К примеру, слова олигарха о дефолте он назвал "продуманной акцией", а на вопрос о ПриватБанке ответил, что будет на стороне народа.

"У Коломойского считают, что Зеленский выполнил свое предназначение – потопил Порошенко. Теперь он должен успокоиться и не тянуть одеяло. Если Зеленский будет оказывать сопротивление, то Коломойский будет делать все, чтобы через одни выборы Зеленского вообще не было в коалиции", – подытожил источник издания.

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский Обозреватель

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