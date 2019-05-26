"Будет дорого стоить!" Россию припугнули отказом исполнять решение Международного трибунала

Возможное невыполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков будет иметь очень дорогостоящие последствия для РФ.

Об этом на свой странице в Facebook написал президент Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания Николай Гнатовский.

"Это будет явным международным правонарушением, создаст основание для новых санкций, обречет их на проигрыш дела в арбитраже по существу (потому что это лишь предварительный этап), плохо отразится на перспективах в других судах, подорвет их правовую, политическую и нравственную позицию во всех международных форумах. Короче говоря, это дорого будет стоить. Значительно дороже, чем просто отпустить моряков", - пишет он.

Задержанные украинские моряки Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Позже стало известно, чтоУкраина будет добиваться введения санкций в отношении РФ в случае отказа от выполнения постановления Международного трибунала.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram