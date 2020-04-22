Будет бороться с коррупцией на таможне и в налоговой: Ермак назначил советником экс-министра финансов Уманского

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил своим советником экс-министра финансов Игоря Уманского, который заявлял, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скруток" (схемы уклонения от уплаты налогов) НДС.

Такое заявление Ермак опубликовал на своей Facebook-странице. По его словам, он предложил экс-министру механизм, который поможет истребить все схемы на таможне и в налоговой.

Кроме того, Ермак сказал, что создаст группу из правоохранителей, которая займется истреблением коррупции в этих органах. Также будет собрана команда аналитиков, куда войдут украинские и международные эксперты.

Игорь Уманский

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", – написал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за публикаций о "скрутках" бывший министр финансов Игорь Уманский вступил в публичный спор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава правительства утверждал, что заявления Уманского это популизм, а экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".

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