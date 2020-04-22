Главная Новости
22 апреля • обновлено в 21:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Будет бороться с коррупцией на таможне и в налоговой: Ермак назначил советником экс-министра финансов Уманского

653
Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил своим советником экс-министра финансов Игоря Уманского, который заявлял, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скруток" (схемы уклонения от уплаты налогов) НДС.

Такое заявление Ермак опубликовал на своей Facebook-странице. По его словам, он предложил экс-министру механизм, который поможет истребить все схемы на таможне и в налоговой.

Кроме того, Ермак сказал, что создаст группу из правоохранителей, которая займется истреблением коррупции в этих органах. Также будет собрана команда аналитиков, куда войдут украинские и международные эксперты.

Игорь Уманский

Игорь Уманский

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", – написал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за публикаций о "скрутках" бывший министр финансов Игорь Уманский вступил в публичный спор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава правительства утверждал, что заявления Уманского это популизм, а экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Игорь Уманский Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины Государственная налоговая служба (ГНС)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги