''Будет Афганистан'': Беларуси напророчили освободительную войну в случае атаки РФ

Беларуси может грозить военный сценарий, схожий с кровопролитием в Афганистане, в случае если правительство России вздумает захватить страну.

Об этом заявил экс-кандидат на пост президента Беларуси и один из лидеров Беларусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью ведущим ток-шоу The Week Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Мы не позволим этому человеку, который 20 лет частями продавал нашу независимость, завершить этот процесс целиком. В конце-концов у нас 500-летняя традиция партизанских воин. Тут второго Крыма не будет, будет второй Афганистан", — сказал экс-кандидат на пост президента.

Николай Статкевич politring.com

Статкевич рассказал, что полного поглощения Беларуси Россией не произойдет.

"Самая распространенная эмоция по отношению к Лукашенко, в первую очередь, среди его бывшего электората среднего и старшего возраста — это ненависть. Так вот, если даже ненавидимый народом диктатор попробует получить очередные дотации, очередную дозу наркотика для поддержания своего большого экономического колхоза на плаву путем сдачи реального суверенитета, то это только ускорит его конец", — отметил оппозиционер.

Он добавил, что со времен получения Беларусью суверенитета поддержка независимости населения возросла с 27% до 90-95%. Это даже не смотря на то, что "Лукашенко частями продавал белорусский язык, культуру, историю, телевизионное пространство и стратегические позиции в экономике".

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По социологическим опросам, которые озвучил Статкевич, 1 млн белорусов готов с оружием защищать свою страну. "Как только мы увидим реальную опасность, сотни тысяч людей выйдут на улицы", — отметил Статкевич.

Также оппозиционер подчеркнул, что Украине стоит опасаться вторжения России через территорию Беларуси, потому что у Лукашенко есть два варианта развития: через реформы и диалог с патриотами или путем сдачи страны.

"Его же не зря 20 лет кормили, они просто тормозили становление нашего государства, не давали нам состояться, не давали построить нам нормальную экономику и рационально-ориентированное сознательное общество", — сказал Статкевич.

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