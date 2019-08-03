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Будет 15 групп: всплыл неожиданный факт о будущем "Слуги народа"

1.5т Читать материал на украинском

Партию "Слуга народа", получившую большинство на выборах в Раду, решили разделить на группы.

Как утверждает УП со ссылкой на источник, фракцию пропрезидентской политической силы, скорее всего, возглавит четвертый номер Давид Арахамия.

При этом "Слугу народа" поделят на 15 групп, которые будут возглавлять 15 заместителей главы фракции.

Четкого принципа разделения на группы еще нет, но они должны быть сформированы к сентябрю.

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Будет 15 групп: всплыл неожиданный факт о будущем "Слуги народа"

Слуга народа

Слуга народа

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, спикером Верховной Рады 9-го созыва будет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, а Руслан Стефанчук займет кресло вице-спикера.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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