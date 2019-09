"Будем стоять вместе!" США обратились с мощным посылом к Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку Украине в вопросе целостности страны.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя мероприятия в Польше по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

"Во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Украины Владимиром Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США стояли и будут стоять вместе с народом Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности", — отметил Болтон.

Встреча политиков прошла в Варшаве, куда и Зеленский, и Пенс прибыли на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Good being in Poland w/ the @VP. During his meeting with President Zelenskyy, The VP’s message couldn't have been more clear: the US has stood, and will continue to stand, with the people of Ukraine on their security and territorial integrity. https://t.co/IBCbckXxKV