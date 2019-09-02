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2 сентября • обновлено в 11:30
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"Будем стоять вместе!" США обратились с мощным посылом к Украине

1.5т Читать материал на украинском

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку Украине в вопросе целостности страны.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя мероприятия в Польше по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

"Во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом Украины Владимиром Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США стояли и будут стоять вместе с народом Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности", — отметил Болтон.

Джон Болтон

Джон Болтон

EADaily

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Встреча политиков прошла в Варшаве, куда и Зеленский, и Пенс прибыли на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пенс не вспомнил о России, отдавая дань европейским народам за борьбу в годы Второй мировой войны.

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Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
"стояли и будут стоять за целостность украины"....чЁ,Крым в составе украины,как и Ю-В?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кардинал с галантерейщиком - определённо сила!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И долго будут стоять?))))))))
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