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4 сентября • обновлено в 10:32
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"Бросили на произвол судьбы!" Дочь экс-президента Крыма обвинила Россию в предательстве

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Посольство в Турции не предпринимает никаких мер, чтобы позаботиться о здоровье Юрии Мешкове, который был единственным президентом Крыма.

Об этом в соцсетях пожаловалась его дочь Марианна Мешкова. Скриншот поста в Twitter опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Почему консульство России в Алании не предпринимает никаких шагов? Где консул? Почему консульство до сих пор не перенаправило своего гражданина на Родину? Почему гражданина России брошен на произвол судьбы в Турции?" – возмущалась дочь Мешкова.

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Казанский отметил, что Мешков, как крымский коллаборант пытался присоединить Крым к РФ еще в 90-х, но поехал отдыхать в страну НАТО.

"Там он поругался в отеле из-за номера, и его хватил инсульт. Теперь дочь Мешкова пишет слезные посты о том, как Россия бросила своего гражданина и всем на него плевать", – добавил он.

"Бросили на произвол судьбы!" Дочь экс-президента Крыма обвинила Россию в предательстве

Скриншот

"Бросили на произвол судьбы!" Дочь экс-президента Крыма обвинила Россию в предательстве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Мешков, который был единственным президентом Крыма, введен в искусственную кому после инсульта в Турции.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Денис Казанский
Тег
Крым
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сдохни, падло!
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