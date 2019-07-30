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Бравший у Зеленского анализы друг заговорил о смерти президента

1.3т Читать материал на украинском

Бизнесмен Андрей Пальчевский, в клинике которого Владимир Зеленский сдавал анализы перед выборами, посоветовал президенту не бояться смерти.

"Мне написала одна из фанаток Зеленского: боится, что его убьют. Хочу сказать, Владимир Александрович, не бойтесь, пока народ с вами. А умереть за родину - это входит в профессию политика", - сказал Пальчевский в эфире NewsOne.

"Но если не будет страха со стороны олигархов - значит он не совсем тот президент, которым собирался быть", - добавил он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленскому предрекли печальное будущее в Украине, сделав прогноз на пять лет.

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Персоны
Андрей Пальчевский Владимир Зеленский
Место
Украина
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