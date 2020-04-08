"Как людей из ФСБшной школы берут в СНБО?" Всплыла неожиданная должность брата Ермака

Денис Ермак, брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, работал внештатным советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко.
Об этом сказано в ответе аппарата СНБО изданию "РБК-Украина". Уточняется, что свои обязанности Ермак-младший исполнял на общественных началах с 17 марта 2015 года по 15 августа 2019-го.
Денис Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО, и информационно-аналитической работой.
Гео Лерос и Денис Ермак
Коллаж
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос поделился ответом СНБО на своей странице в Facebook. Как написал он, Литвиненко в 1989–1994 гг. учился в Академии Федеральной службы контрразведки Российской Федерации.
РБК-Украина
"Меня удивляет, что если посмотреть биографию Литвиненко, то возникает вопрос – как в Украине людей из фсбшной школы берут в СБУ, потом в СНБО? СНБО это орган, в который стекается вся самая важная информация в государстве", – написал Лерос.
Он добавил, что с января 2014 года Литвиненко – главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина", который был создан в феврале 2014 года экс-главой администрации президента Сергеем Левочкиным.
Александр Литвиненко
Укринформ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от СН Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава ОП Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на скандал с "пленками Ермака".
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