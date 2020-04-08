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8 апреля • обновлено в 19:13
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Брат Ермака был внештатным советником замсекретаря СНБО

2.4т
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Денис Ермак, брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, работал внештатным советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Об этом сказано в ответе аппарата СНБО изданию "РБК-Украина". Уточняется, что свои обязанности Ермак-младший исполнял на общественных началах с 17 марта 2015 года по 15 августа 2019-го.

Денис Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО, и информационно-аналитической работой.

Гео Лерос и Денис Ермак

Гео Лерос и Денис Ермак

Коллаж

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос поделился ответом СНБО на своей странице в Facebook. Как написал он, Литвиненко в 1989–1994 гг. учился в Академии Федеральной службы контрразведки Российской Федерации.

"Как людей из ФСБшной школы берут в СНБО?" Всплыла неожиданная должность брата Ермака

РБК-Украина

"Меня удивляет, что если посмотреть биографию Литвиненко, то возникает вопрос – как в Украине людей из фсбшной школы берут в СБУ, потом в СНБО? СНБО это орган, в который стекается вся самая важная информация в государстве", – написал Лерос.

Он добавил, что с января 2014 года Литвиненко – главный советник Института стратегических исследований "Новая Украина", который был создан в феврале 2014 года экс-главой администрации президента Сергеем Левочкиным.

Александр Литвиненко

Александр Литвиненко

Укринформ

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Пленки Ермака
Персоны
Андрей Ермак Гео Лерос
Место
Украина
Теги
СНБО Партия Слуга народа скандалы политика Офис президента
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а что ,только в цру должны "патриоты",учиться?
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