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БПП покинул еще один нардеп: что известно

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Во вторник, 28 мая, народный депутат Украины Сергей Каплин вышел из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.

Об этом на утреннем пленарном заседании в парламенте заявил спикер ВР Андрей Парубий.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Сергея Каплина из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", – сказал председатель Рады.

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Отметим, что согласно п. 6 ст. 81 Конституции Украины, высший руководящий орган партии может лишить депутатского мандата нардепа в случае его выхода из фракции.

Сергей Каплин победил на парламентских выборах в 2014 году, выдвинувшись в одномандатном избирательном округе №144 (Полтава) от БПП.

Сергей Каплин

Сергей Каплин

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая народные депутаты Украины Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Аркадий Корнацкий вышли из депутатской группы БПП.

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Персоны
Сергей КаплинАндрей Парубий
Место
Украина
Теги
БППВерховная Рада Украиныдепутат
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Да и х..й с ним,невелика потеря.
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Максимова Карина
Максимова Карина
Моя блaгoдаpность тoмy, кто пoкaзал мне прекpасный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁2m4qy1 Простo пpoйдя пpocтой oпрос полyчила почти полугодовую заpплату)) Пользуйтecь, покa eщe eсть вoзможноcть=)
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