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31 марта • обновлено в 13:51
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Борьба с коронавирусом и реформа: новый глава Минздрава назвал главные цели

1.4т
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов определил приоритетами в своей деятельности борьбу с эпидемией коронавируса и завершение медицинской реформы.

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Об этом новоназначенный глава ведомства заявил 31 марта во время знакомства с коллективом министерства, сообщается на Telegram-канале Минздрава.

Максим Степанов

Максим Степанов

LIGA.net

"Впереди немало работы. Первый приоритет – борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах", – сказал Сткпанов.

"Второй приоритет – медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Медицинская реформа Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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