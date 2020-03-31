Борьба с коронавирусом и реформа: новый глава Минздрава назвал главные цели

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов определил приоритетами в своей деятельности борьбу с эпидемией коронавируса и завершение медицинской реформы.

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Об этом новоназначенный глава ведомства заявил 31 марта во время знакомства с коллективом министерства, сообщается на Telegram-канале Минздрава.

Максим Степанов LIGA.net

"Впереди немало работы. Первый приоритет – борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах", – сказал Сткпанов.

"Второй приоритет – медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада Украины со второго раза поддержала кандидатуру Максима Степанована должность министра здравоохранения 30 марта.

После вступления в должность он пообещал действовать быстро и системно в борьбе с коронавирусом в Украине.

Также он заявил об усилении контроля за карантином, чтобы Украина не повторила опыт Италии.

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