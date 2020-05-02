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3 мая • обновлено в 22:34
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Мэр Ивано-Франковска поддержал отменившего карантин Бондаренко

15.4т
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Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заступился за мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, решившего смягчить карантин в городе.

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Мэр Черкасс решил отменить карантин

Мэр Черкасс решил отменить карантин

vikka.ua

Своим мнением Марцинкив поделился на странице в Facebook в субботу, 2 мая. "Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление", – возмутился мужчина.

Он добавил, что поддерживает коллегу, и написал "Карантин один для всех, а не для избранных!"

Добавим: параллельно с этим мэр Ивано-Франковска разместил на своей аватарке в соцсети призыв оставаться дома, поскольку это спасает жизни.

"Карантин один для всех!" Мэр Ивано-Франковска поддержал Бондаренко

Facebook/Руслан Марцінків

Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мероприятий может привести до 120-140 тыс. жертв COVID-19 до конца года, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Анатолий Бондаренко
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
политика скандалы карантин
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