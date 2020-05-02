"Карантин один для всех!" Мэр Ивано-Франковска поддержал Бондаренко

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заступился за мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, решившего смягчить карантин в городе.
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Мэр Черкасс решил отменить карантин
vikka.ua
Своим мнением Марцинкив поделился на странице в Facebook в субботу, 2 мая. "Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление", – возмутился мужчина.
Он добавил, что поддерживает коллегу, и написал "Карантин один для всех, а не для избранных!"
Добавим: параллельно с этим мэр Ивано-Франковска разместил на своей аватарке в соцсети призыв оставаться дома, поскольку это спасает жизни.
Facebook/Руслан Марцінків
Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мероприятий может привести до 120-140 тыс. жертв COVID-19 до конца года, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Черкасский горсовет с 30 апреля выходит из карантина и открывает работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Зеленский пригрозил Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.
В ответ на это Бондаренко заявил, что его "не запугать". Он также опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему якобы угрожал.
В пресс-службе ОПУ ответили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.
При этом ранее, когда в городе не было случаев заболевания коронавирусом, Бондаренко настаивал на введении жесткого карантина, но с ростом заболеваемости вдруг передумал.
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