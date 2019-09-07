Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе

США и Европа с большим оптимизмом отреагировали на обмен пленными между Украиной и Россией по схеме 35 на 35.

Так, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал это событие очень хорошей новостью.

"Россия и Украина только что обменяли большое количество заключенных. Возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" - написал он в Twitter.

Дональд Трамп

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также приветствовал обмен пленными. "Конфликт в Украине будет в центре повестки дня французско-российского совета сотрудничества по вопросам безопасности", - заявил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Twitter назвала обмен "знаком, который дает надежду". Она выразила радость в связи с тем, что Сенцов и моряки вернулись в Украину.

"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - заявила Меркель.

Ангела Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.

Он поприветствовал освобождение Олега Сенцова в рамках обмена и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

Je salue la libération du cinéaste Oleg Sentsov, dans le cadre de l’échange de prisonniers conduit aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine. Nous avons toujours été à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 сентября 2019 г.

Президент Европейского Совета Дональд Туск также обрадовался обмену между Украиной и РФ. "Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков, я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал он.

Дональд Туск fakty.com.ua

Аналогичная реакция последовала от Совета Европы, где обмен назвали "важным и обнадеживающим шагом в направлении нормализации отношений" между Киевом и Москвой.

Также представительница ЕС Федерика Могерини назвала взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией "хорошим импульсом". Она выразила надежду, что Москва и Киев используют обмен заключенными для дальнейшего прогресса.

МИД Беларуси также "горячо приветствовал" обмен пленными между РФ и Украиной. "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта Минских соглашений. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - сказал представитель ведомства Анатолий Глаз.

В НАТО обмен назвали "шагом в правильном направлении". "НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных", - заявила спикер Альянса Оана Лунгеску.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление послов стран Большой семерки - США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - сказано в сообщении.

Флаги стран Большой семерки 24tv.ua

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 7, 2019

.@JY_LeDrian: "Je salue la décision de la #Russie et de l’#Ukraine de procéder aujourd’hui à l’échange de 70 personnes.

Le conflit en Ukraine sera au cœur de l’ordre du jour du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité."

👇https://t.co/0SZ1h6KzqF — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) September 7, 2019

.@JY_LeDrian: "Je salue la décision de la #Russie et de l’#Ukraine de procéder aujourd’hui à l’échange de 70 personnes.

Le conflit en Ukraine sera au cœur de l’ordre du jour du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité."

👇https://t.co/0SZ1h6KzqF — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) September 7, 2019

Нарешті! Звільнення Олега #Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити усіх політичних в’язнів та поважати територіальну цілісність України https://t.co/qp5HpRQEDE — Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!