Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе

США и Европа с большим оптимизмом отреагировали на обмен пленными между Украиной и Россией по схеме 35 на 35.

Так, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал это событие очень хорошей новостью.

"Россия и Украина только что обменяли большое количество заключенных. Возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" - написал он в Twitter.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также приветствовал обмен пленными. "Конфликт в Украине будет в центре повестки дня французско-российского совета сотрудничества по вопросам безопасности", - заявил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Twitter назвала обмен "знаком, который дает надежду". Она выразила радость в связи с тем, что Сенцов и моряки вернулись в Украину.

"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - заявила Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.

Он поприветствовал освобождение Олега Сенцова в рамках обмена и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

Президент Европейского Совета Дональд Туск также обрадовался обмену между Украиной и РФ. "Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков, я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал он.

Аналогичная реакция последовала от Совета Европы, где обмен назвали "важным и обнадеживающим шагом в направлении нормализации отношений" между Киевом и Москвой.

Также представительница ЕС Федерика Могерини назвала взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией "хорошим импульсом". Она выразила надежду, что Москва и Киев используют обмен заключенными для дальнейшего прогресса.

МИД Беларуси также "горячо приветствовал" обмен пленными между РФ и Украиной. "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта Минских соглашений. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - сказал представитель ведомства Анатолий Глаз.

В НАТО обмен назвали "шагом в правильном направлении". "НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных", - заявила спикер Альянса Оана Лунгеску.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление послов стран Большой семерки - США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - сказано в сообщении.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!