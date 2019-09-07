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8 сентября • обновлено в 10:55
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Обмен пленными между Зеленским и Путиным вызвал ажиотаж на Западе

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США и Европа с большим оптимизмом отреагировали на обмен пленными между Украиной и Россией по схеме 35 на 35.

Так, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал это событие очень хорошей новостью.

"Россия и Украина только что обменяли большое количество заключенных. Возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" - написал он в Twitter.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также приветствовал обмен пленными. "Конфликт в Украине будет в центре повестки дня французско-российского совета сотрудничества по вопросам безопасности", - заявил он.

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Канцлер Германии Ангела Меркель в Twitter назвала обмен "знаком, который дает надежду". Она выразила радость в связи с тем, что Сенцов и моряки вернулись в Украину.

"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - заявила Меркель.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.

Он поприветствовал освобождение Олега Сенцова в рамках обмена и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

Президент Европейского Совета Дональд Туск также обрадовался обмену между Украиной и РФ. "Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков, я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал он.

Дональд Туск

Дональд Туск

fakty.com.ua

Аналогичная реакция последовала от Совета Европы, где обмен назвали "важным и обнадеживающим шагом в направлении нормализации отношений" между Киевом и Москвой.

Также представительница ЕС Федерика Могерини назвала взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией "хорошим импульсом". Она выразила надежду, что Москва и Киев используют обмен заключенными для дальнейшего прогресса.

МИД Беларуси также "горячо приветствовал" обмен пленными между РФ и Украиной. "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта Минских соглашений. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - сказал представитель ведомства Анатолий Глаз.

В НАТО обмен назвали "шагом в правильном направлении". "НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных", - заявила спикер Альянса Оана Лунгеску.

Кроме того, было опубликовано совместное заявление послов стран Большой семерки - США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - сказано в сообщении.

Флаги стран Большой семерки

Флаги стран Большой семерки

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Дональд Трамп Ангела Меркель Дональд Туск
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Надіюсь, що це початок занепаду і розвалу РФ.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
В НАТЕ ваще ребята видать оxyели... Только у е6аната Тусклого всё одно и тоже))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Масленко Валентин, тусклый самый бенифициар от этого коныликта.Сколько рабсилы дармовой и бесправной прибыло в Польшу работать на ее экономику. "Гиена Европы " будет делать все, чтоб этот конфликт как можно дольше не заканчивался.....а потом ее поделят в очередной раз, как это уже бывало в истории.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вот Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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