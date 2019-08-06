"Большой брат" в Раде: в партии Зеленского разгромили идею

В партии "Слуга народа" хотели бы подробнее узнать об инициативе своего однопартийца Давида Арахамии использовать в Верховной Раде систему слежения "Большой брат".

"У нас пока нет таких аналогов, мы не понимаем, о чем речь", – признала в эфире ObozTV новоизбранный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Верещук подчеркнула, что пока предложение Арахамии остается на уровне идеи.

"Большой брат" так "Большой брат". Просто хочется узнать протокол. Дьявол, как говорится, скрывается в деталях. Что именно мы будем отслеживать? Как именно? Кто будет субъектом или объектом? Кто напишет такой алгоритм? И какие голосования будут под прицелом ока "Большого брата?", – поинтересовалась будущий нардеп.

По ее мнению, Давид Арахамия имел в виду отслеживание действий представителей "Слуги народа" в парламенте.

Чтобы следить за депутатами других фракций, необходимо внести изменения в регламент и законодательство, объяснила Верещук.

"Просто так начать такую инициативу и без добровольного согласия – это нарушение прав и свобод. Сразу Венецианская комиссия, ЕСПЧ и все остальные дадут свои выводы и рекомендации", – предупредила она.

Политик также высказала свое убеждение, что вряд ли подобная система будет эффективной.

В "Слуге народа" обсуждают идею "всевидящего ока" в Раде slovoidilo.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Давид Арахамия предложил использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта.

По его словам, это позволит отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. В "Слуге народа" эту систему окрестили "Большим братом".

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