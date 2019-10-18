"Больше уступок — больше смертей": Портников назвал два поражения Зеленского перед Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский должен осознать, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным не изменит вопроса войны и мира. Ведь если таких договоренностей нет к "очному свиданию" двух лидеров, они не появятся и после.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в интервью Gazeta.ua. В частности, указал на причины поражений Украины перед Россией.

"Украинскому руководству нужно сформировать жесткий политический курс на сопротивление агрессору. Только это позволяет опираться давлению коллективного Запада, который готов решить свои проблемы за наш счет. Прекратить идти на невыгодные условия Кремля, даже если это добавляет политических баллов и временной тактической выгоды для Зеленского. Ибо это заканчивается поражением для Украины", — сказал он.

Журналист также выделил несколько деталей, не учитывая которых, Украина продолжает терять очки на политической арене борьбы с Российской Федерацией.

Виталий Портников и Владимир Зеленский Коллаж

Прежде всего назвал ухудшение отношений с Нидерландами, а также возможность переложения ответственности за сбитие малайзийского "Боинга" на Украину. В частности, из-за освобождения из заключения командира роты наемников, которая была причастна к трагедии, Владимира Цемаха.

"А он мог стать главным свидетелем нашей непричастности", — подчеркнул Портников.

Второе поражение, по его мнению, заключается в осуществлении так называемой формулы Штайнмайера и предоставлении согласия на разведение сил и средств на оккупированном Донбассе.

"Но обстрелы продолжаются и люди гибнут. То есть Россия демонстрирует то, что чем больше будет украинских уступок, тем больше погибнет украинский. Это четко нужно понять!" — заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников заявил, что украинский президент Владимир Зеленский "танцует под дудку Кремля", добиваясь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По его мнению, Москва не пойдет на прямые переговоры с Киевом, ведь России нужна Украина в условиях дестабилизации. Поэтому страна-агрессор намерен, как и в 2014 году, "разлить бензин" на украинском востоке, "побороться за Харьков, Одессу, Запорожье и Днепр".

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