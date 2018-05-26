"Больше, чем Сталин": в ООН призвали Россию к ответственности за Украину

На весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве предоставили доклад "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе", в котором на Россию возложили ответственность за нарушения прав человека в Украине и Грузии.

"В докладе, представленном главным докладчиком Уллой Шмидт, отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы относительно ответственности России за нарушение прав человека не только на востоке Украины но и в Абхазии и Южной Осетии", - рассказала в Facebook глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО

По словам Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе является нереалистичным.

"Представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами. Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается", – написала Фриз.

Она также отметила, что докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в аннексированном Крыму. В документе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на Россию.

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО

Шмидт отметила, что президент РФ Владимир Путин продолжил "несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающей своей власти".

"Во время выступления от делегации акцентировала внимание на продолжении нарушений международного права Россией, в частности в акватории Азовского и Черного моря. Россия является государством, которое создает прямые угрозы евроатлантическом региона", - отметила Фриз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, Государственный департамент США призвал Россию к ответственности. С таким же заявлением выступили Австралия и Нидерланды.