Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:51
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Богдан в наручниках потроллил журналистов из-за нашумевшего отдыха: фотофакт

3.7т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отрегировал на свою нашумевшую поездку на свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе, показав забавное фото с торжества.

На снимке, который появился на странице в Facebook, аниматор в образе жандарма надел на политика наручники и приставил к голове пистолет (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", – потроллил он журналистов, которым удалось выяснить скандальные подробности об отдыхе.

Новости
У Богдана больше: стали известны зарплаты Зеленского и его соратников
Богдан посмеялся над журналистами из-за Сен-Тропе

Богдан посмеялся над журналистами из-за Сен-Тропе

Facebook Андрея Богдана

Отметим, ранее выяснилось, кто еще присутствовал на нашумевшей свадьбе.

Богдан в наручниках потроллил журналистов из-за Сен-Тропе

Богдан в наручниках потроллил журналистов из-за Сен-Тропе

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Богдан провел День Независимости Украины во Франции на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко.

Он оправдался, заявив, что вправе в выходные дни отдыхать там, где считает нужным.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не одобряет поездку Богдана.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
34
2
Смешно
1
Интересно
6
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
быть ему скоро в наручниках в реале.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel