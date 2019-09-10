Богдан в наручниках потроллил журналистов из-за нашумевшего отдыха: фотофакт

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отрегировал на свою нашумевшую поездку на свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе, показав забавное фото с торжества.

На снимке, который появился на странице в Facebook, аниматор в образе жандарма надел на политика наручники и приставил к голове пистолет (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", – потроллил он журналистов, которым удалось выяснить скандальные подробности об отдыхе.

Богдан посмеялся над журналистами из-за Сен-Тропе Facebook Андрея Богдана

Отметим, ранее выяснилось, кто еще присутствовал на нашумевшей свадьбе.

Богдан в наручниках потроллил журналистов из-за Сен-Тропе 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Богдан провел День Независимости Украины во Франции на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко.

Он оправдался, заявив, что вправе в выходные дни отдыхать там, где считает нужным.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не одобряет поездку Богдана.

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