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Богдан уволен: Зеленский затроллил украинцев

2.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента.

Так он ответил на электронную петицию №22/053772-эп от 23 мая. Реакция Зеленского датирована 6 августа.

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан", мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан", – говорится в ответе.

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"По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины", – заявил Зеленский.

Ирония Зеленского заключается в том, что в июне президент ликвидировал Администрацию президента и учредил Офис президента Украины. Богдана он назначил на на пост руководителя ОП.

Зеленский и Богдан

Зеленский и Богдан

LB

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же заявил, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Н Олег
Н Олег
не знаю, хто такой Богдан ... (вспомнил -- в "Трембите" -- "кричу ему Бо-огдан!.. смотрю -- это я Богдан, а он Сусик") ... но трэбую, шоб p@гули не сдавались -- уволил из ап --- нехай теперь увольняет из оп...
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филипп филипыч
филипп филипыч
ахахаха))) троллинг 80 лвл. 25 000 упоротых пердаков рванули залпом!)
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Serov Oleg
Serov Oleg
шут просто издевается на свин.офермой свидомой...
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