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23 января • обновлено в 18:21
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Пока нет Зеленского: Богдан провел важную встречу в Киеве. Фото

2.9т
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В четверг, 23 января, глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан провел в Киеве встречу с послами стран G7.

Соответствующее фото появилось на странице группы представителей "Большой семерки", поддерживающей реформы в Украине (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Послы стран G7 продуктивно пообщались с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом касательно необходимых шагов для дальнейшего прогресса в амбитной программе реформ в Украине. Они также отметили роботу президента Зеленского и его усилия, а также сотрудничество в преодолении последствий трагической катастрофы самолета PS752", – сказано в сообщении.

Богдан провел встречу с послами G7 в Киеве

Богдан провел встречу с послами G7 в Киеве

Twitter G7AmbReformUA

Отметим, что мероприятие с участием Богдана стало его первым появлением на публике за последнее время. По данным СМИ, Зеленский якобы ограничил участие Богдана в совместных выходах и поездках, и последний занимался переговорами со "слугами народа" в ОП.

Богдан провел важную встречу в Киеве

Богдан провел важную встречу в Киеве

Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 23 января отправился с рабочим визитом в Израиль, где проходит форум памяти жертв Холокоста.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Mild Heir
Mild Heir
З бодуна, чи що?
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Нехай каже правду...
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