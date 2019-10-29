Богдан пояснил, почему Зеленский не уволил Авакова

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан убежден, что министр внутренних дел Арсен Аваковне имеет никакого отношения к коррупции и каким-либо схемам.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "Украинская правда". При этом он заверил, что в случае, если где-то всплывут подобные связи министра, реакция будет "немедленная".

"Если такой случай где-то будет продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет незамедлительна", – отметил он.

Арсен Аваков "24"

По словам Богдана, сейчас нет предпосылок считать, что Аваков является частью каких-либо негативных явлений.

"Сейчас, на сегодняшний день, является полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы не видите в общественном пространстве примеров, что Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений, коррупции или еще чего", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа текущего года Верховная Рада поддержала назначения Авакова на должность главы МВД четвертый раз подряд.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что переназначение Авакова было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским.

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