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Богдан не явился в ОПУ: что известно

2.2т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, заявление об увольнении по собственному желанию которого распространили ранее в СМИ, не пришел на Банковую.

Об этом "Українським Новинам" сообщили в его приемной. "Его не было в Офисе", — сказал сотрудник.

При этом он уточнил, что Богдан в пятницу, 2 августа, работает на выезде.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в сети появилось заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. В ОПУ данную информацию опровергли.

Заявление Богдана

Заявление Богдана

theБабель

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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