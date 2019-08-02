Богдан не явился в ОПУ: что известно

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, заявление об увольнении по собственному желанию которого распространили ранее в СМИ, не пришел на Банковую.
Об этом "Українським Новинам" сообщили в его приемной. "Его не было в Офисе", — сказал сотрудник.
При этом он уточнил, что Богдан в пятницу, 2 августа, работает на выезде.
Андрей Богдан
5 канал
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в сети появилось заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. В ОПУ данную информацию опровергли.
Заявление Богдана
theБабель
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