Блогер-миллионник идет в Раду со "Слугой народа": кто он

Известный блогер по дорожной тематике Александр Куницкий (Zpsanek) будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".
Его кандидатура значится в списке по 169-му мажоритарному округу в центре Харькова. Об этом сообщил источник в команде президента Владимира Зеленского, передает "Страна".
Отмечается, что решение по Куницкому было принято в последний момент.
Александр Куницкий
Скриншот из видео
Александр Куницкий (справа)
citysite.kh.ua
Куницкий – известный активист, который специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в стычки с полицией. На его Youtube-канале 946 тысяч подписчиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.
Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.
Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".
В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.
В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги нарда" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.
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