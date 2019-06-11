Блогер-миллионник идет в Раду со "Слугой народа": кто он

Известный блогер по дорожной тематике Александр Куницкий (Zpsanek) будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Его кандидатура значится в списке по 169-му мажоритарному округу в центре Харькова. Об этом сообщил источник в команде президента Владимира Зеленского, передает "Страна".

Отмечается, что решение по Куницкому было принято в последний момент.

Александр Куницкий Скриншот из видео

Александр Куницкий (справа) citysite.kh.ua

Куницкий – известный активист, который специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в стычки с полицией. На его Youtube-канале 946 тысяч подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги нарда" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram