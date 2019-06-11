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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Блогер-миллионник идет в Раду со "Слугой народа": кто он

3.1тЧитать материал на украинском

Известный блогер по дорожной тематике Александр Куницкий (Zpsanek) будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Его кандидатура значится в списке по 169-му мажоритарному округу в центре Харькова. Об этом сообщил источник в команде президента Владимира Зеленского, передает "Страна".

Отмечается, что решение по Куницкому было принято в последний момент.

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Александр Куницкий

Александр Куницкий

Скриншот из видео

Александр Куницкий (справа)

Александр Куницкий (справа)

citysite.kh.ua

Куницкий – известный активист, который специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в стычки с полицией. На его Youtube-канале 946 тысяч подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

  • В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

  • По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги нарда" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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леня зе
леня зе
а каким местом он Блогер-миллионник.946т.подписчиков это никак не миллион.и тут соврали.
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