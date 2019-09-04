Без русских танков в Киеве: назван способ захвата Украины

Запад может отдать Кремлю политический контроль над Украиной.

"Возможность реализации такого сценария существует", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

В контексте опасений, высказанных журналистом Виталием Портниковым ("Путин ждет, что в ответ на прекращение войны западные лидеры отдадут ему всю Украину целиком, а не только Донбасс") замминистра сказал: "Я соглашусь с такой формулировкой".

"Для этого совсем не обязательно вводить русские танки в Киев. Достаточно привести к власти антиукраинский, а точнее, вассальный Кремлю политический истеблишмент", – заметил он.

Российские танки на параде rusvesna.su

Как признался Тука, "если полгода назад я был уверен в том, что этого произойти не может, то сейчас у меня такой уверенности нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже. Мероприятие запланировано на ближайшее время.

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