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4 сентября • обновлено в 19:27
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Без русских танков в Киеве: назван способ захвата Украины

5.4т Читать материал на украинском

Запад может отдать Кремлю политический контроль над Украиной.

"Возможность реализации такого сценария существует", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

В контексте опасений, высказанных журналистом Виталием Портниковым ("Путин ждет, что в ответ на прекращение войны западные лидеры отдадут ему всю Украину целиком, а не только Донбасс") замминистра сказал: "Я соглашусь с такой формулировкой".

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"Для этого совсем не обязательно вводить русские танки в Киев. Достаточно привести к власти антиукраинский, а точнее, вассальный Кремлю политический истеблишмент", – заметил он.

Российские танки на параде

Российские танки на параде

rusvesna.su

Как признался Тука, "если полгода назад я был уверен в том, что этого произойти не может, то сейчас у меня такой уверенности нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже. Мероприятие запланировано на ближайшее время.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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Н Олег
Н Олег
б@ндеры шото заподозрили .... раньше они бесстрашно наскакивали на русских (благо те за поребриком), науськивая украинцев ..... а таперь со страхом озираются на етих самых смирных "xox'лов" ---- шо те ишшо удумают?....
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Ну тут всё просто: нынешний режим, который Тука называет антиукраинским и вассальным, дал этому птенцу гнезда петрова, пинка под зад, вот он и начинает рассуждать про измену, ничего личного как говорится.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
И ведь возразить будет нечего, иначе, заставят отдавать долги, а это для xoxлoв еще хуже, чем "политический контроль Кремля".
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