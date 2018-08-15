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В Чехии обвинили украинцев во вторжении: назван настоящий "злодей"

9.6тЧитать новость на украинском

Обвинения украинцев в подавлении "Пражской весны" со стороны лидера Коммунистической партии Чехии Войтеха Филиппа абсолютно бессмысленные и не соответствуют действительности.

"Это дело не украинцев, а русских войск, расположенных на территории Украины, то есть прикарпатского военного округа. Но это не значит, что речь идет об Украине", - сказал в комментарии OBOZREVATEL заведующий отделом Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

По его словам, несмотря на то, что Украина была фиктивной республикой в фиктивном Советском Союзе, она не имела права на собственные решения.

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"Советский Союз был сверхцентрализованным государством, все решалось в Кремле. Собственно говоря, руководство в Киеве абсолютно ничего не решало. И поэтому обвинять украинцев как нацию, как этнос совершенно бессмысленно", - пояснил историк.

Какие цели преследуются компартией Чехии, Кульчицкому непонятно: "Возможно, хотят иметь какие-то дивиденды от этого. Да, у нас испорченные отношения с Венгрией, но там это понятно, а с Чехией нам нечего делить", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма Россией "завершенной делом", однако они не могут заявить об этом вслух, поскольку им не хватает мужества.

Позже министр иностранных дел Чехии в телефонном разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным заверил, что Прага безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, "Пражская весна" состоялась в Чехословакии в первой половине 1968 года и характеризовалась либерализацией и расширением прав и свобод граждан с одновременной децентрализацией. Руководство СССР эту реформу не одобрило, и в Чехословакию были введены советские войска. В подавлении восстания участвовали совместные контингенты из Польши, Венгрии и Болгарии.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Станислав Кульчицкий
Место
Украина
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
"... а русских войск, расположенных на территории Украины.":блядь,это адский пиздец!Вот такие залупоголовые существа возглавляют изучение так называемой истории окраины.Тогда,исходя из логики Кульчицкого,я проходил службу на ДВостоке в узбекских войсках,ибо их у нас было около 70%.Да,но почему-то свиноёбское сознание не оскорбляет то,когда 1-4й Украинские фронты наполняют исключительно украинцами.,Шароварники,вы полные долбоёбы.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иппу Лох Лов, ты смокчи ишаку как отцы и деды твои смоктали, используй пасть свою по назначению как в новоотсоссии использовал, выплодок парашный
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А чего эта коммуняцкая шлендра свиньей верещит про украинцев позабыв, что в их коммунистической кодле предателей собственных народов все они как один - интернационалисты, этого требует учение вырожденца маркса. Ты чего, филлипок, белены поутру обожрался, что ли, ведь у вас "пролетарии всех стран объединяйтесь" а не про единство народов, вы ж ссученое племя, не забывай место свое, слякоть москальская)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
По-любому Путин виноват.
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bel serg
bel serg
Пигин Макс, да ты хуйло на всю бестолковку.
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