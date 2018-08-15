В Чехии обвинили украинцев во вторжении: назван настоящий "злодей"

Обвинения украинцев в подавлении "Пражской весны" со стороны лидера Коммунистической партии Чехии Войтеха Филиппа абсолютно бессмысленные и не соответствуют действительности.

"Это дело не украинцев, а русских войск, расположенных на территории Украины, то есть прикарпатского военного округа. Но это не значит, что речь идет об Украине", - сказал в комментарии OBOZREVATEL заведующий отделом Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

По его словам, несмотря на то, что Украина была фиктивной республикой в фиктивном Советском Союзе, она не имела права на собственные решения.

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"Советский Союз был сверхцентрализованным государством, все решалось в Кремле. Собственно говоря, руководство в Киеве абсолютно ничего не решало. И поэтому обвинять украинцев как нацию, как этнос совершенно бессмысленно", - пояснил историк.

Какие цели преследуются компартией Чехии, Кульчицкому непонятно: "Возможно, хотят иметь какие-то дивиденды от этого. Да, у нас испорченные отношения с Венгрией, но там это понятно, а с Чехией нам нечего делить", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в Европе есть немало политиков, которые считают аннексию Крыма Россией "завершенной делом", однако они не могут заявить об этом вслух, поскольку им не хватает мужества.

Позже министр иностранных дел Чехии в телефонном разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным заверил, что Прага безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, "Пражская весна" состоялась в Чехословакии в первой половине 1968 года и характеризовалась либерализацией и расширением прав и свобод граждан с одновременной децентрализацией. Руководство СССР эту реформу не одобрило, и в Чехословакию были введены советские войска. В подавлении восстания участвовали совместные контингенты из Польши, Венгрии и Болгарии.