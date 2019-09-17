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17 сентября • обновлено в 16:37
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"Разработана в Кремле": Бессмертный раскрыл правду о "формуле Штайнмайера"

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Так называемая "формула Штайнмайера" никогда не была предусмотрена Минскими договоренностями и вполне могла быть инициирована Кремлем.

Такое мнение озвучил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Роман Бессмертный в эфире ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что название "формула Штайнмайера" было впервые использовано в октябре 2015 после встречи "нормандской четверки" в Париже. Бессмертный подчеркнул, что во время речи министра иностранных дел Германии в зале не было никого из лидеров государств. Тогда он озвучил буквально следующее: "После принятия Верховной Радой Украины закона про выборы и вступления его в действие через 90 дней на оккупированной территории проводятся выборы".

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"Все. Через некоторое время, вернувшись домой, об этом начали говорить совсем иначе. Окружение президента Путина говорило одно, совсем другое на пресс-конференции было сказано канцлером Меркель и президентом Олландом, и совсем другое – президентом Порошенко", – отметил Бессмертный.

Еще через три месяца, по его словам, в Трехстороннюю контактную группу пришло письмо министров иностранных дел Германии и Франции. В нем была изложена такая норма: "После принятия закона Украины про выборы на Донбассе, проходят выборы. Закон об особенностях местного самоуправления применяется до 20:00 в день выборов на временной основе, а с момента верификации миссией ОБСЕ соответствия выборов нормам закон об особом порядке местного самоуправления действует на постоянной основе".

Скриншот видео

Скриншот видео

Роман Бессмертный

"У меня нет сомнений, что эта позиция была разработана в Кремле и подарена Парижу и Берлину, после чего пришла в ТКГ. Никто и никогда на Нормандском формате не утверждал никакой текст. В 2015 году на конференциях и в Париже, и в Берлине было решено, что нет никакой необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для разрешения этого международного конфликта", – заявил Бессмертный.

Он также добавил, что воспринимает "формулу Штайнмайера" как название, под которым можно спрятать все, что угодно. Однако украинская позиция, убежден экс-член ТКГ, должна исходить из того, что никаких изменений в Конституцию вносить не нужно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

  • Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

  • Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

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Тема
Минские договоренности
Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Зеля,стоя на коленях,обещал матерям,что с его приходом прекратится кровопролитие.Эта неделя говорит об обратном.Ежедневно трупы и раненые.
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, ты нам тоже клялся что ху"й путлера вытащишь у себя из за щеки...и обманул... не только не вытащил а еще и причмокивать начал...
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