"Разработана в Кремле": Бессмертный раскрыл правду о "формуле Штайнмайера"

Так называемая "формула Штайнмайера" никогда не была предусмотрена Минскими договоренностями и вполне могла быть инициирована Кремлем.
Такое мнение озвучил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Роман Бессмертный в эфире ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он напомнил, что название "формула Штайнмайера" было впервые использовано в октябре 2015 после встречи "нормандской четверки" в Париже. Бессмертный подчеркнул, что во время речи министра иностранных дел Германии в зале не было никого из лидеров государств. Тогда он озвучил буквально следующее: "После принятия Верховной Радой Украины закона про выборы и вступления его в действие через 90 дней на оккупированной территории проводятся выборы".
"Все. Через некоторое время, вернувшись домой, об этом начали говорить совсем иначе. Окружение президента Путина говорило одно, совсем другое на пресс-конференции было сказано канцлером Меркель и президентом Олландом, и совсем другое – президентом Порошенко", – отметил Бессмертный.
Еще через три месяца, по его словам, в Трехстороннюю контактную группу пришло письмо министров иностранных дел Германии и Франции. В нем была изложена такая норма: "После принятия закона Украины про выборы на Донбассе, проходят выборы. Закон об особенностях местного самоуправления применяется до 20:00 в день выборов на временной основе, а с момента верификации миссией ОБСЕ соответствия выборов нормам закон об особом порядке местного самоуправления действует на постоянной основе".
Скриншот видео
Роман Бессмертный
"У меня нет сомнений, что эта позиция была разработана в Кремле и подарена Парижу и Берлину, после чего пришла в ТКГ. Никто и никогда на Нормандском формате не утверждал никакой текст. В 2015 году на конференциях и в Париже, и в Берлине было решено, что нет никакой необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для разрешения этого международного конфликта", – заявил Бессмертный.
Он также добавил, что воспринимает "формулу Штайнмайера" как название, под которым можно спрятать все, что угодно. Однако украинская позиция, убежден экс-член ТКГ, должна исходить из того, что никаких изменений в Конституцию вносить не нужно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.
Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.
Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.
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