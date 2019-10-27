"Громоотвод": Бессмертный объяснил функции Сивохо в СНБО

Должность советника секретаря СНБО не предоставит юмористу и шоумену Сергею Сивохо никаких особенных рычагов влияния.

"Функция советника в украинской политической системе – это функция советника. Это не функция помощника или заместителя помощника госсекретаря в США", – объяснил в эфире ObozTV известный украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

По словам Бессмертного, не стоит чересчур остро реагировать на назначения тех или иных персон советниками, если им поручают определенные обязанности.

"Он может посоветовать. Он может встретиться. Сыграть роль громоотвода. Передать пожелания. Даже текст документа составить. Только если вы думаете, что на этом тексте документа будет резолюция "к выполнению"… Ее там не будет. Максимальная резолюция, если вообще какая-то будет – "рассмотреть, подать предложения". Не больше и не меньше", – рассказал политик.

Сергей Сивохо на выездном заседании Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий facebook.com/sivokho

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября известный украинский комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо сообщил о своем новом назначении – он стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

По данным источников OBOZREVATEL, Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

Вслед за Сивохо еще одним советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса стал генеральный директор компании "Квартал-концерт", нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!