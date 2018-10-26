Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе: Лукашенко сделал громкое заявление

Беларусь готова помочь урегулировать военный конфликт между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на форуме в Гомеле, отметив, что на Донбассе гибнут "ни в чем не повинные люди".

"Хочу прямо заявить позицию - мы готовы включиться в этот конфликт. Мы готовы это сделать, но только ради одного - ради мира. Эту проблему должны решить мы. Мы - три народа. Это наша беда, это наша проблема. Ни европейцы, ни американцы, никто-то другой. Мы должны решить, чтобы она не была заморожена. Беларусь готова работать только в рамках договоренностей двух государств - Украины и России", - заявил он.

По словам Лукашенко, он не напрашивается на роль посредника или миротворца.

"Никакого миротворчества со стороны Беларуси не будет. Украинцы нам не чужие. Я не буду называть цифру, поскольку она оспаривается в Украине, людей, которые переехали к нам после конфликта. Мы каждому из них, приравняв к белорусам, дали работу, бесплатное образование и медицинское обслуживание. Хотя у нас проблем хватало. Вы приехали на эту благодатную землю - вас принимают. Мы за вас очень переживаем", - добавил он.

Также глава Беларуси попросил прощения за то, что "зацепил эту больную тему".

"Меня со всех сторон втянули в эту проблему. Мы если и придем к вам, то приедем на комбайнах и троллейбусах. Мы никогда не придем к вам на танках. Я не приемлю, когда пытаются нашу украинскую землю использовать, как разменную монету", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко в Гомеле заявил, что Украина и Беларусь не должны допустить вторжения России с белорусско-украинской границы.