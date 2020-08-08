"Батьківщина" делает ставку на профессионалов: кандидатом в мэры Киева будет Кучеренко

У Тимошенко назвали кандидата в мэры Киева. Пресс-служба ВО "Батькивщина"

Партия "Батьківщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах – "Единая надежная команда"

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации "Батьківщини" и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.

"Алексей Кучеренко – единственный профессионал из всех кандидатов на мэры Киева. Он – человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батькивщины", – заявила Юлия Тимошенко, представляя кандидата.

По словам Алексея Кучеренко, он и команда "Батькивщины" выделяют три ключевых приоритета.

Первый – это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.

Второй – это инфраструктурный аудит и модернизация, что должно прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.

Третий приоритет – это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего!" – подытожил Кучеренко.

В свою очередь председатель Киевской городской парторганизации "Батьківщини" Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом в мэры, выразил слова поддержки Кучеренко.

"Сегодня Киев и Украина потребует профессиональных управленцев как никогда раньше. Уверен, Алексей Кучеренко - самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы", - сказал Нестор.