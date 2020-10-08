Барьер в 5% на местных выборах в Украине преодолевают 5 партий – "Рейтинг"

По результатам рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября условный пятипроцентный барьер преодолевают пять партий.

Согласно новому опросу социологической группы "Рейтинг", который проводился 4-7 октября, среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, за "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 17,2%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,6%, "Европейскую солидарность" – 11,7%, "Батькивщину" – 7,5%, "За будущее" – 7,2%.

Как отмечают социологи, практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат.

Ниже пятипроцентного барьера расположились партии: "Наш край" – 4,0%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,9%, УДАР Виталия Кличко – 3,0%, партия Шария – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партия" Голос", "Победа Пальчевского", "Сила и честь" – по 1,6%, партия "Пропозиция" – около 1%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, – 22,2%, отметили социологи.

Опрос проводился среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Исследование провели методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 4-7 октября 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно предыдущему опросу социологической группы "Рейтинг", который проводился с 19 по 22 сентября, условный 5-процентный барьер преодолевали: "Слуга народа" – 15,6%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11 5%, "Европейская солидарность" – 11,0%, "Батькивщина" – 8,0% и "За будущее" – 5,9%.