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"Бандера – террорист": нардепы устроили скандал в прямом эфире

10.1тЧитать новость на украинском

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий назвал Степана Бандеру террористом, чем спровоцировал бурную реакцию нардепа от Радикальной партии Игоря Мосчийчука.

Перепалка нардепов произошла в эфире телеканала NewsOne в результате рассуждений Балицкого о том, кого можно назвать героем.

"Между героем и террористом всегда очень тонкая грань. Героев назначает народ. Практически столетье мы назвали улицы, и считали героями террористов: Александра Ульянова, Софию Перовскую и т. д. Народ определяет, кто герой, а кто нет, а не звездочка, которую вручил президент. Степан Бандера – польский гражданин и целый ряд людей, которые террористы-герои", - отметил нардеп.

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Мосийчук ответил, что Бандера не участвовал ни в одном теракте.

"Вы слова можете выбирать? В каком террористическом акте принимал участие Степан Бандера? В каком? Степан Бандера ни в одном теракте участие не принимал", - разозлился Мосийчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее нардеп Балицкий пригрозил отхватить часть Украины.

Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
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