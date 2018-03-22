"Бандера – террорист": нардепы устроили скандал в прямом эфире

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий назвал Степана Бандеру террористом, чем спровоцировал бурную реакцию нардепа от Радикальной партии Игоря Мосчийчука.

Перепалка нардепов произошла в эфире телеканала NewsOne в результате рассуждений Балицкого о том, кого можно назвать героем.

"Между героем и террористом всегда очень тонкая грань. Героев назначает народ. Практически столетье мы назвали улицы, и считали героями террористов: Александра Ульянова, Софию Перовскую и т. д. Народ определяет, кто герой, а кто нет, а не звездочка, которую вручил президент. Степан Бандера – польский гражданин и целый ряд людей, которые террористы-герои", - отметил нардеп.

Мосийчук ответил, что Бандера не участвовал ни в одном теракте.

"Вы слова можете выбирать? В каком террористическом акте принимал участие Степан Бандера? В каком? Степан Бандера ни в одном теракте участие не принимал", - разозлился Мосийчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее нардеп Балицкий пригрозил отхватить часть Украины.