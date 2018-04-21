Автономия для венгров: в МИД жестко расставили точки над "і"

Киев стремится к согласию с Венгрией по ряду спорных вопросов, но, например, автономии для венгров в Закарпатье не будет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, комментируя заявлени посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня, который заявил, что Будапешт не видит ничего плохого в предоставлении такой автономии.

"Эрно Кешкень - это профессиональный дипломат. Ему надо отдать должное, как он работает, защищая интересы своего государства. С другой стороны, после неоднократно приходилось принципиальная позиция Украины о том, что автономии в Закарпатье не будет. И не поднимайте этот вопрос", - подчеркнул он.

Боднар отметил, что проблему автономии "можно политически закрутить, рассказывая это у себя дома", использовать в политических целях, но для украинской стороны он закрыт и не будет подниматься на ближайшую декаду так точно.

Как сообщал "Обозреватель", также Боднар рассказал, сколько паспортов раздала Венгрия на Закарпатье.