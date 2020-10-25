Аваков заявил, что опрос Зеленского не нарушает законы Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что любые опросы, в том числе опрос президента Владимира Зеленского, у избирательных участков после голосования не нарушают законы Украины.

Его заявление опубликовала пресс-служба МВД. Подчеркивается, что граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, поскольку это не обязательно.

"Опрос вне избирательного участка – не нарушает Закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных", – отметил Аваков.

Отмечается, что существует определенный порядок проведения опроса – интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах. При этом на некоторых избирательных участках опрос еще не проводился из-за отсутствия волонтеров.