Аваков заплатил более 800 тысяч гривен за перелет Маркива

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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  • Для перелета из Италии был арендован частный самолет Falcon

  • Такие меры объяснили угрозой возможного закрытия регулярных авиарейсов между Украиной и Италией

  • Министр внутренних дел заплатил свои личные средства

Аваков заплатил более 800 тысяч гривен за перелет Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потратил 836 тысяч гривен на аренду частного самолета для перелета освобожденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива в Украину.

Как стало известно OBOZREVATEL, он уведомил об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Также информацию подтвердил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Министр внутренних дел Аресен Аваков сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что 5 ноября 2020 совершил расходы в сумме 836 244,50 грн. Министр сообщил НАПК письменно, в связи с принятием решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 и приостановлением технической возможности для уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК", – написал он.

Уточняется, что средства были потрачены на оплату услуг по аренде самолета Falcon. Время в дороге заняло 2 часа 35 минут, а сам борт был в пользовании с 9:45 (по киевскому времени).

"Необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в регионе Ломбардия, угрозой возможного закрытия регулярных авиационных рейсов между Украиной и Италией. Именно поэтому Арсен Аваков принял решение оплатить чартерный рейс за собственные средства, предусмотренные в его декларации", – пояснил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаМинистерство внутренних дел УкраиныНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупцииВиталий МаркивАнтон ГеращенкоАрсен Аваков