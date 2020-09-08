Аваков призвал участников местных выборов строго соблюдать закон. Видеообращение

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к участникам местных выборов, которые стартовали в Украине, строго соблюдать требования закона и не прибегать к незаконным действиям, которые могли бы расшатать ситуацию в округах.

Соответствующее видеообращение опубликовано пресс-службой МВД Украины. Министр напомнил, что через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию.

"Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах", – отметил он.

Аваков предупредил, что "в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса", поэтому все попытки подкупа, провокаций и нарушений получат жесткую реакцию правоохранительных органов.

"Мы тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией и нашим традиционным партнером "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения", – отметил министр, призвав всех, кто будет владеть соответствующей информацией, обращаться по телефону горячей линии Нацполиции.

Также Аваков напомнил, что местные выборы-2020 в Украине состоятся в условиях пандемии коронавируса, в связи с чем всем участникам необходимо соблюдать карантинные правила.

"Эти выборы проходят в условиях пандемии COVID-19 и карантина, поэтому прошу кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий и не рисковать здоровьем своих избирателей", – призвал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, в связи с чем OBOZREVATEL опубликовал календарь выборов.

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