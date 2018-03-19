На Западе объяснили, почему результаты выборов в России - бессмысленная статистика

Легитимность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации после выборов, которые прошли 18 марта, сомнительна. Данные о явке избирателей и разделении их голосов в сложившейся ситуации кажутся бессмысленной статистикой. Об этом в эксклюзивном комментарии "Обозревателю" рассказал шведский экономист и дипломат, старший научный сотрудник Атлантического Совета (Atlantic Council) Андерс Аслунд.

"Начнем с того, что он даже не представил предвыборную программу. Он не сказал, что хочет делать. Из выступления 1 марта было ясно, что он не хочет ничего делать внутри России. Его единственная программа - агрессия против США", - считает Аслунд.

Еще одним фактором, который выделяет эксперт, является то, что к политическому противостоянию с Путиным не был допущен ни один реальный оппозиционный кандидат. И деятельность ни одного из представителей оппозиции не освещалась на основных телеканалах, отмечает Аслунд.

Кроме того, в ходе выборов сообщений о массовой подтасовке голосов и применении силы в отношении наблюдателей было достаточно, подчеркивает эксперт.

"Как явка избирателей, так и голоса за Путина кажутся бессмысленной статистикой. Остается удивляться, почему Путин вообще удосужился провести какие-то выборы. По-видимому, продемонстрировать свою власть. Естественным продолжением является то, что Путин быстро изменит конституцию, чтобы стать пожизненным президентом", - считает Аслунд.

Напомним, что в ходе президентских выборов в России независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательный процесс в России. "Обозреватель" составил топ самых явных из них.